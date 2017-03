Tutto pronto per il nono Motodays

Presentata nel Palazzo del CONI la nona edizione di Motodays, il Salone della Moto e dello Scooter in Fiera Roma - «Roma, con circa 700.000 moto e scooter, è la città europea con il maggior numero veicoli a due ruote motorizzate», dice Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma. «Do appuntamento a tutti gli appassionati il 9 marzo: io ci sarò!» annuncia Jimmy Ghione. Il Salone si svolgerà in Fiera Roma dal 9 al 12 marzo e la presentazione alla stampa si è tenuta questa mattina nell’Auditorium del Palazzo del CONI, in Viale Tiziano a Roma, alla presenza dell’Amministratore Unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti e del Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli. Ospite d’eccezione Jimmy Ghione: l’inviato di Striscia la Notizia, infatti, è notoriamente un appassionato delle due ruote motorizzate.