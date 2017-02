Più autonomia con la nuova Smart elettrica

Tutta la gamma Smart è stata elettrificata. Il è lo stesso, per tutte le versioni ed è cresciuto enormemente, rispetto ai 41 Cv, disponibili sulla prima versione del 2007. Oggi, il motore, un sincrono a corrente trifase, eroga 81 Cv, con una coppia di 160 Nm. Cresce anche l'autonomia, che arriva a 160 chilometri nominali. La modalità di guida prevede due settaggi: normale ed eco, ma se si spinge l'acceleratore a tavoletta, l'auto da' comunque il massimo. Come tutte le elettriche, anche questa ricarica in decelerazione, ma il nuovo pacco batterie consente tempi di rifornimento decisamente abbreviati, rispetto al precedente modello. Con la normale presa di casa, l'auto si ricarica, totalmente, in circa 7/8 ore, con il wallbox (una stazione rapida, che si può installare anche nel garage), i tempi scendono drasticamente (l'80% si fa in 3 ore e mezza). In autunno, poi, arriverà il sistema ultrarapido da 22 kW, che lavorando a 35 ampere, sarà in grado di ricaricare, all'88%, soltanto in 45 minuti. Attenzione, però, questo sistema, con reti obsolete, non funziona come dovrebbe, insomma, se si ricarica a casa, si fa prima con gli altri sistemi. Il pacco batterie, cresciuto per capacità, ma dimagrito per peso (- 16 kg), è ancorato al centro dell'auto, sotto il pianale, tramite un robustissimo telaio protettivo in acciaio. Ne risulta un'insieme molto sicuro ed estremamente performante. Il baricentro basso e l'ottima distribuzione dei pesi, fanno, sia della fortwo, che della forfour, delle formidabili stradiste, che danno molto al piacere di guida. L'accelerazione, come su tutte le elettriche, è pronta, bruciante ed anche in Eco, a differenza di altri modelli, l'auto è guidabilissima. Dopo circa 50 chilometri, fatti con: luci, navigatore, stereo e tutto quanto si poteva accendere, avevamo, obiettivamente, ancora il 70% della batteria carica. Questo gioiellino agli ioni di litio, ormai è tutta roba di casa Mercedes, garantita per 8 anni o 100.000 chilometri. Le smart elettriche sono un vero e proprio concentrato di app.

Prezzi: da 21.940 euro