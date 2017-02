Da DS arriva la gamma per i "Gentleman"

Il gruppo Psa, ormai dal 2015, ha un nuovo pargolo in casa, che va a rappresentare la vera «Esclusività alla francese». Stiamo parlando del marchio DS, lanciato sul mercato mondiale con l'apprezzatissima «3», lo scorso anno presentata in veste cattiva: una «Performance» da 208 Cv, con autobloccante anteriore. Oggi la Ds aggiorna in chiave «Performance Line», tutta la sua gamma: 3 (anche in versione cabrio), 4 e 5. Non si tratta di elaborazioni esasperate, come la piccola peste anzidetta, ma di allestimenti destinati ad un pubblico di «Gentleman driver», o «Lady style», per dirla al femminile. Venendo al dunque, la Ds lancia questa nuova linea di prodotti, particolarmente appetitosa dal punto di vista della personalizzazione. Iniziamo col dire, che tutte le versioni sono bicolore: tetto nero e 7 tinte di carrozzeria, per la DS3 e 6 per la 4. La DS5, invece, ha un tetto particolare, associabile a 5 colorazioni. I cerchi, secondo i modelli, sono da: 17, 18 e 19 pollici e riportano il logo specifico del marchio (anche questi in nero diamantato). Thierry Metroz, direttore design DS, ha voluto dare un altro tocco caratterizzante, basato su tre colorazioni: il Carminio per la passione, il Gold per il successo e il Bianco per la purezza. La dotazione di tutti i modelli è molto ricca ed altrettanto la lista degli optional a disposizione. La 3 porta con se: il PureTech (3 cilindri) da 82 Cv, disponibile anche con automatico ETG, da 110, disponibile anche con automatico EAT6 e da 130 Cv (solo manuale) ed ultimo benzina il cattivissimo 1.6 THP da 165 Cv; 75, 100 e 120 Cv, per i diesel, tutti manuali; i prezzi vanno dai 19.800 ai 24.550 euro. La cabrio, tranne il 75 Cv diesel, monta le stesse unità, per prezzi che vanno dai 23.300 ai 28.050 euro. Passiamo alla 4, che parte dal Pure Tech 3 cilindri da 130 Cv, poi c'è il THP da 1605 Cv con automatico EAT6, il THP da 210 Cv ed i diesel BlueHDi da 120 (disponibile anche con EAT6), 150 e 180 Cv EAT6. I prezzi vanno dai 26.200 ai 32.4350 euro. Conclude la panoramica la DS5, che abbiamo utilizzato per un corposo spostamento, in versione da 180 Cv diesel, automatica e, ancora una volta, a dispetto di quello che si argomenta su queste motorizzazioni, dobbiamo affermare, che è un gran bel viaggiare. La 5 è disponibile con: THP da 165 Cv e da 210 Cv, Blue HDi da 150 Cv ed il fratello maggiore da 180 Cv con EAT6. I prezzi vanno dai 37.800 ai 41.700 euro.