Tutto pronto per il Salone di Ginevra

Anche quest'anno, il panorama dell'universo auto europeo viene tracciato in Svizzere, per la precisione a Ginevra. Un terreno ottimale, non infestato dalle radici di nessun costruttore, che consente uno scontro ad armi pari, tra tutti i partecipanti. Il Salone di Ginevra tocca quota «87» ed aprirà i battenti dal 9 al 19 marzo. L'orario d'apertura, per i feriali, è dalle 10.00 alle 20.00, sabato e domenica, dalle 09.00 alle 19.00. I biglietti costano 16 franchi svizzeri (poco più di 16 euro), i ragazzi da 6 a 16 anni ne pagano 9, i gruppi registrati on-line 11 e dalle 16.00, si paga la metà. Le ferrovie svizzere hanno messo a punto speciali pacchetti, per viaggio e biglietto ed hanno incrementato i transiti dall'aeroporto. Ci sono agevolazioni, anche per chi è intenzionato a visitare il salone, arrivando in auto attraverso il Traforo del Gran San Bernardo: il ritorno sarà gratuito, se si presenterà il biglietto del salone e quello di entrata, risalente a non più di 72 ore prima. Quest'anno, i 106.000 mq del salone, daranno spazio a 180 espositori, per un totale di oltre 900 modelli. I principali costruttori automobilistici sono tutti presenti e molti festeggiano anniversari importanti: il danese Zenvo, festeggia il decimo anno di presenze; l'Italdesign tocca quota 30, Sbarro 45 anni e Mazda addirittura 50.

Quest'anno, poi, sono presenti per la prima volta: Alpine (FR), David Brown Automotive (GB), Dendrobium (CN) ed Eadon Green (GB). Anche per questa edizione, Tag Heuer, nota casa di orologeria fortemente legata al mondo dei motori (è anche cronometrista ufficiale della Formula E), organizza un'esposizione di auto particolari, come: L'Audi R8 LMS N°28, che ha vinto la 24 Ore del Nürburgring, la Porsche 911R e la Showcar del team Racing Red Bull della Formula E. Il salone verrà anticipato, il 6 marzo, dalla consegna del premio «Car of the year 2017» (vinto nel 2016 dalla Opel Astra). Quest'anno ci sono 7 finaliste: Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes Classe E, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR e Volvo S90/V90.