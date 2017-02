Mini Countryman, l'auto di casa

Neanche in casa Mini, si aspettavano un simile risultato: la Countryman, in 7 anni di commercializzazione, ha venduto più di 67.000 unità. Visto che tutta la gamma è cresciuta, in dimensioni e dotazioni, anche la Countryman è stata aggiornata: cresce di 20 cm in lunghezza (4.299 mm in totale) e 3 in larghezza, le linee si fanno più tese e muscolose e punta a diventare «La prima auto di casa». L'incremento dimensionale giova soprattutto ai passeggeri posteriori (adesso ci sono davvero 5 posti comodi) ed alla capienza del bagagliaio: i sedili posteriori sono frazionabili 40/20/40 e si può anche variare l'inclinazione, il che consente di stivare dai 450 ai 566 litri, che diventano quasi 1.400 a sedili abbattuti. Il portellone, poi, può essere dotato di apertura e chiusura automatica e c'è un'altra chicca, una panchetta, per due persone (sempre optional), che fuoriesce dal bagagliaio. Internamente, la strumentazione resta ancorata al classico schema Mini, con lo strumentone tondo, centrale, che ospita un display touch da 6.5 o 8.8 pollici.

Quattro le motorizzazioni al lancio: Cooper, 1.5 litri, 3 cilindri, da 136 Cv e 220 Nm di coppia massima e 5,5 litri per 100 chilometri; Cooper S, 2.0 litri, 4 cilindri, da 192 Cv, con una coppia di 240 Nm, per consumi di 6 litri per 100/km; Cooper D, 2.0 4 cilindri, da 150 Cv, con 330 Nm di coppia massima, da 4,4 litri per 100/km; Cooper SD, solo automatica, stessa unità da 2.0 litri, ma da 190 Cv, con 400 Nm di coppia massima e consumi di 4.6 litri per 100/km. La Cooper può essere abbinata ad un automatico a 6 rapporti, le altre motorizzazione ad automatico ad 8 rapporti. La trazione integrale, disponibile su tutti i motori, è di tipo automatico, gestita da un gruppo abbinato al differenziale anteriore ed una frizione addetta al trasferimento sulle ruote posteriori. Le Countryman debitamente accessoriate, adottano un sistema di settaggio della modalità di guida, su tre posizioni, più o meno sportive. Il classico «Go kart Feeling di casa Mini», che non manca davvero, è ulteriormente accentuato in presenza di sospensioni regolabili. Al volante della 4x4, la risposta è ottima: neutra e sportiva e già il 150 Cv diesel è più che sufficiente per viaggi comodi e spunti sportivi.

Quest'ultima è una vera novità, abbina il 3 cilindri benzina, di 1.5 litri, da 136 Cv ad un elettrico, piazzato dietro, che interagisce con l'asse posteriore, da 88 Cv, abbinato ad un pacco batterie agli ioni di litio, anche questo sistemato sul posteriore. Il totale, la «Cooper S E», tira fuori 224 Cv, con una coppia massima di 385 Nm, è una plug-in, quindi ricaricabile tramite presa di corrente e può fare 40 chilometri in solo elettrico.

Prezzi: da 27.450 a 41.200 euro