Lexus 450 RX il Suv top che consuma come un'utilitaria

Il termine «Ibrido», mediato dalla biologia, va ad identificare la tecnologia più papabile, per la riduzione di consumi ed emissioni ed in questo caso, vogliamo parlare di una: «Signora ibrida». Un'auto che va a cimentarsi nel segmento dell'alto di gamma: super accessoriata, potente e di classe. Diciamo anche, che la Lexus è la prima casa automobilistica ad aver effettuato una conversione alle motorizzazioni ibride, che abbraccia tutti i modelli in gamma e che la RX è stato uno dei suoi prodotti internazionali, più gettonati. Stiamo parlando di un grosso Suv di quasi 5 metri di lunghezza (4.890 mm), spinto dal classico sistema ibrido di casa, ma in versione estremamente prestante: motore termico a benzina, di tipo ciclo Atkinson (rispetto ad un normale 4 tempi benzina, si distingue per un rapporto della fase di espansione maggiore di quello di compressione), un V6 di 3.5 litri, aspirato, da 262 Cv, abbinato a due elettrici, uno sull'asse anteriore da 167 Cv ed uno sul posteriore, che interviene soprattutto sulle perdite di aderenza, da 68 Cv. In totale, l'auto ha una bella scorta di cavalleria: 313 Cv ed una coppia da camion (difficile da quantificare), che gli consentono di muoversi agilmente, nonostante le oltre 2 tonnellate di peso. Il cambio, che gestisce praticamente tutto, è un automatico a variazione continua, controllato elettronicamente.

La 450 RX riesce ad andare anche, per un paio di chilometri, in solo elettrico, ma non è nata per questo, la sua forza sta nella gestione del benzina, che coadiuvato dagli elettrici, garantisce prestazioni super, con consumi da utilitaria. Soprattutto in città, con questo bestione, se non si utilizza la modalità più sportiva, si fanno, tranquillamente i 15 km/litro. La nostra «Luxury» è un'auto accessoriata di tutto punto: ci sono i cerchi da 20 pollici, nel nostro caso il sistema di visione totale a 360 gradi (utilissimo in parcheggio), fari a led, un impianto stereo e multimediale da paura, un grosso schermo centrale da oltre 12 pollici, che si controlla con una sorta di mouse e sistemi elettronici degni di uno stealth. Il costo, con tutto quello che abbiamo dentro, sfiora i 77.000 euro, ma la concorrenza non è da meno.