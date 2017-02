La piccola Renault Clio Gpl mette il Turbo

Il Gpl mette il turbo anche in casa Renault, pronta a lanciare sul mercato la nuova Clio con motorizzazione Energy TCe 90 CV S&S (140 Nm a 2.500 giri), il miglior compromesso per l'abbattimento di emissioni e consumi senza perdere il piacere di guida di un motore performante. Con le prime consegne previste tra il 25 e il 26 febbraio, la nuova motorizzazione Energy TCe 90 Turbo Gpl sarà disponibile soltanto sul modello berlina nelle versioni Life e Zen con un prezzo a partire da 15.350 euro (Life) e 16.850 (Zen). Una doppia alimentazione benzina/Gpl in grado quindi di diminuire i costi di gestione rispetto all'omologa variante a benzina e che permetterà all'auto (omologazione Euro 6) di circolare anche durante i blocchi del traffico o nelle zone soggette a traffico limitato. Un motore 12 valvole (da 0 a 100 km/h in 12,2 secondi) in grado di entrare a bassi regimi grazie ad una coppia di 140 Nm a 2.500 giri al minuto studiato appositamente per una guida cittadina in cui vengono tenuti sotto controllo soprattutto i consumi. Il serbatoio della benzina rimane invariato rispetto agli allestimenti tradizionali della Clio (45 litri), mentre quello della versione Gpl è stato adattato a 32 litri, fornendo un'autonomia complessiva dichiarata nell'ordine dei 1.500 chilometri.

Nessun aggiornamento sull'equipaggiamento di serie: la versione Life offre di serie il regolatore di velocità, il divano posteriore frazionato, il sedile lato guida regolabile in altezza, le luci diurne a Led e la connettività bluetooth, mentre la più alta categoria «Zen» aggiunge il climatizzatore manuale, lo schermo nella plancia, rivestimenti più raffinati e varie cromature esterne. La Clio Turbo Gpl va a completare così la quarta generazione lanciata nel 2016 (restyling di giugno) caratterizzata dalla nuova firma luminosa «C-Shape Full Led», tra interni rinnovati (come i materiali soft touch o le sellerie sportive in velluto) e supportata dalle ormai consuete tecnologie disponibili di infotainment come Radio R&GO, Smart Nav Evolution o R-Link Evolution. Grazie alla nuova alimentazione Gpl, la casa francese è intenzionata ad aumentare ulteriormente gli ottimi risultati di vendita ottenuti nel passato recente. Lo scorso anno,confermando per il quarto anno di fila il primato di auto straniera più venduta in Italia, la Clio ha toccato quasi le 50.000 unità consegnate nel nostro Paese.