Stinger, nata sotto il segno GT

La Kia traghetta in strada un progetto nato nel 2011, con il prototipo «GT», esposto all'ultimo salone di Detroit in versione definitiva, per il mercato USA. La «Stinger» è una bella, grossa, coupé: è lunga 4.830 e larga 1.870 mm. Il Design ricalca gli stilemi classici delle Gran Turismo più blasonate: cofano dominante, abitacolo arretrato e tetto degradante a cuneo, sul posteriore. Gli interni adottano una strumentazione, anche questa di stampo classico, con due elementi circolari, poi c'è il display centrale, posto in posizione rialzata, stile tablet. Il piccolo schermino digitale, incorniciato tra i due strumenti circolari, la dice lunga, sulle potenzialità del mezzo, visto che riporta anche: le accelerazioni laterali ed i tempi sul giro. La piattaforma della Stinger, che fa delle prestazioni uno dei suoi punti di forza, è stata sviluppata presso la sede Kia del Nurburgring. L'assetto è a 4 ruote indipendenti, con anteriore pseudo McPherson e posteriore multilink. Due possibilità di trazione, su tutte le motorizzazioni: posteriore, comunque dotata di autobloccante o integrale.

Altra chicca, il cambio, solo automatico: un 8 rapporti a controllo elettronico, dotato di «CPA», un sistema inserito nel convertitore, che annulla vibrazioni e rumorosità di funzionamento. Arriviamo al capitolo motori, un turbodiesel e due benzina: il diesel è un 2.2 litri da circa 202 Cv, con coppia massima di 441 Nm a 1.750 giri e già qui si parla di uno 0-100 da 8,5 secondi; 2.0 litri turbo benzina, 4 cilindri, da 255 Cv e 353 Nm di coppia già a 1.400 giri (non si sa ancora se arriverà in Italia); 3.3 biturbo, V6 benzina, da 370 Cv, con 510 Nm di coppia massima, disponibile già a soli 1.300 giri e qui stiamo sui 270 km/h di velocità massima, per uno 0-100 da 5,1 secondi. Il 55% della scocca è realizzata con acciai ad alta resistenza, il che garantisce un'ottima rigidità d'insieme. Le sospensioni a controllo elettronico, tramite il DynamicStabilityDamping Control, consentono di settare la risposta dell'auto su 5 modalità differenti, che influenzano anche la taratura dello sterzo: Pdersonal, Eco, Sport, Comfort e Smart. Il 3.3 litri V6, poi, adotta sistema frenante Brembo, con dischi anteriori a 4 pistoncini.

L'auto vanta una dotazione super completa, soprattutto in quanto a sistemi elettronici, per la sicurezza: il DAA individua la stanchezza del guidatore e suggerisce le soste; c'è il sistema che riconosce i pedoni e frena in automatico ed il cruise control con regolazione automatica della velocità, che si regola con il veicolo che precede; il sistema Lane Keep Assist, controlla la corsia di marcia e l'RCTA avverte della presenza di veicoli nell'angolo morto ed aiuta anche in uscita dai parcheggi.

Prezzo: 45.000 euro circa