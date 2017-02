Ecco il nuovo controllo della McLaren

Il sistema McLaren “Proactive Chassis Control II” controlla la dinamica e l’input che

vengono dal guidatore garantendo un equilibrio incredibile nell’ampiezza della

manovrabilità, trazione e comfort di guida. iL conducente potrà scegliere fra tre modalità di regolazione della chassis, Comfort, Sport o Track per garantire una performance ottimale secondo le preferenze personali e le condizioni di guida. Il “Variable Drift Control” di McLaren assicura una esperienza impareggiabile nelle modalità Sport e Track, con un controllo di intensità sulla punta delle dita tramite l’“Electronic Stability Control”.

La seconda generazione della Sport Series di McLaren, che farà il suo debutto in

pubblico all’87° Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra il 7 marzo, disporrà

della capacità dinamica più vasta di qualsiasi McLaren e fisserà dei nuovi standard

nella guida su percorsi misti ed anche in fatto di piacere e comfort di guida.

Una nuova ed avanzata generazione del “Proactive Chassis multi-mode” di McLaren è

la chiave per le elevate prestazione dinamiche della nuova supercar di McLaren. Il

conducente potrà selezionare la modalità Comfort, Sport o Track a secondo delle

proprie preferenze ed il “Proactive Chassis Control II” (Controllo dello Chassis Proattivo

II) garantirà l’equilibrio ottimale nella trazione in curva, responso dinamico e il comfort di

guida che meglio riflette lo stile dell’individuo e le condizioni di guida.

Il “Proactive Chassis Control II” utilizza molteplici sensori – 12 in più dei modelli della

Super Series precedenti, che includono un accelerometro su ogni mozzo delle quattro

ruote – che “legge” le informazioni che vengono dalla strada e calcolano la superficie

della gomma che viene a contatto con l’asfalto. L’informazione viene analizzata in

millesimi di secondo dall’algoritmo del “Optimal Controller” (controllore ottimale) nel

cuore del sistema e lo smorzamento delle sospensioni viene immediatamente

ottimizzato secondo le informazioni registrate.