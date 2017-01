Jeep Wrangler protagonista sulle nevi di Andalo

Jeep Wrangler protagonista alla prima tappa del DEEJAY Xmasters Winter Tour







grande successo per la prima tappa del DEEJAY Xmasters Winter Tour lo scorso week end, con la vittoria dello snowboarder russo Vladislav Khadarin, che si aggiudica la qualificazione automatica alle DEEJAY Xmasters Big Air Finals in programma all'AreaEffe di Pila domenica 26 febbraio.

Presente in ogni tappa il marchio Jeep con la sua iconica gamma. Ad Andalo centinaia di persone hanno, infatti, potuto cimentarsi in prove straordinarie e adrenaliniche grazie alle prestazioni eccezionali di Jeep Wrangler, punto di riferimento della guida off road.

Chiusi i battenti della prima tappa è giunto il momento di prepararsi al secondo appuntamento con il DEEJAY Xmasters Winter Tour: domenica 5 e lunedì 6 febbraio sarà la volta di Livigno, paradiso per gli amanti del Freestyle e del Freeride.

Sono aperte le iscrizioni gratuite anche per la seconda tappa allo Snowpark Mottolino.

Per tutte le info e le novità, visita il sito xmasters.it.

Di seguito le foto dell'evento.

