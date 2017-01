Ford Focus St wagon, cavalli per la famiglia

All'ultimo Motor Show di Bologna, Domenico Chianese, presidente di Ford Italia, è stato chiaro, parlando di: «Innovation through performance». Una filosofia progettuale e commerciale, che sposterà le innovazioni delle auto più sportive, su tutta la gamma e che dovrebbe produrre, entro il 2020, almeno altri 12 modelli belli pepati. Nel frattempo, l'evoluzione ha preso due vie: quella degli allestimenti ST, caratterizzati da motorizzazioni molto capaci e da assetti dedicati, per Focus e Fiesta ed ST-Line, sportiveggianti più per estetica, che per contenuti. Ricapitolando, la gamma St, soprattutto per Focus, rappresenta un'interpretazione realmente performante, non proprio come la cattivissima RS, ma sempre in grado di regalare emozioni forti, per motore e tenuta di strada. Abbiamo voluto testare una ST Wagon (4.46 metri di auto), con motore benzina e cambio manuale. Vediamo le specifiche: sostanzialmente, si tratta della stessa unità già in gamma, anche se migliorano i consumi del 6%, grazie all'arrivo dello Start&Stop, un Ecoboost di 2.0 litri, turbocompresso, con doppia fasatura variabile Ti-VCT ed iniezione diretta, capace di 250 Cv e, soprattutto, di un a coppia di 360 Nm a partire dai 2.000 giri, per un'accelerazione 0-100, sulla berlina, di 6,5 secondi, 248 km/h di velocità massima e consumo combinato di 6,8 litri per 100 km. Le prestazioni, su carta, restano, più o meno le stesse, anche per la wagon (qualche decimo di secondo in meno sull'accelerazione). L'assetto mantiene un avantreno di tipo McPherson ed un posteriore multilink con «Control Blade», il tutto aggiornato in chiave molto sportiva, come anche lo sterzo ed arriva il sistema di sicurezza «Enhanced Transitional Stability, ETS», che previene le perdite di aderenza. Che dire, con un'auto del genere, ci si va tranquillamente a fare la spesa, visto che ha un bagagliaio, che va dai 490 ai 1515 litri e, se ti gira il boccino, come si dice in gergo e dai giù pesante, ti togli, sicuramente, qualche sfizio. La dotazione è praticamente full optional, comprensiva anche di cerchi in lega.

Prezzo: 34.000 euro