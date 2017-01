Ecco lo scooter service per il depannage metropolitano

Roma 26 gennaio 2017 - COMUNICATO STAMPA

LeasePlan ed Europ Assistance: nasce “Scooter Service” per il servizio si dépannage veloce

Il tecnico arriva in scooter: le aree metropolitane di Milano e Roma saranno coperte dall’innovativo servizio che renderà più rapida l’assistenza stradale per tutti i Clienti LeasePlan

Spostarsi nelle grandi metropoli diventa sempre più complesso nonostante i diversi interventi avviati per rendere più vivibili le nostre città. In particolare per i mezzi di soccorso è sempre più difficile muoversi in modo tempestivo ed efficace tra divieti, parcheggi selvaggi e incolonnamenti.

LeasePlan ed Europ Assistance, nella ricerca continua di soluzioni innovative e di valore per i propri Clienti, hanno sviluppato per i Clienti LeasePlan un servizio di dépannage tramite scooter, con l’obiettivo di ottimizzare l’assistenza stradale a seguito di un fermo.

La Compagnia del Gruppo Generali, leader in Italia nell’Assistenza privata, grazie alla sua Centrale Operativa attiva 24h, alla capacità di intervento e capillarità di un network certificato, mette a disposizione nelle aree metropolitane di Roma e Milano, veloci scooter per raggiungere l’automobilista in difficoltà, riducendo così i tempi di intervento. Il tecnico a bordo della moto può così effettuare interventi immediati sul posto come, ad esempio, riavviare la batteria con il booster.

Il servizio, attivo nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00, sarà gestito dalla Centrale Operativa di Europ Assistance che, in base ad alcune veloci domande, deciderà se attivare lo “scooter service” o l’intervento del carro attrezzi.

Dichiara Alfonso Martinez, AD di LeasePlan, “Abbiamo voluto dare un ulteriore servizio ai nostri Clienti e Europ Assistance è stato il partner che si è dimostrato da subito reattivo e professionale nell’avviare questa partnership. Un servizio, tra l’altro, che va incontro anche alle esigenze di riduzione del traffico dei mezzi pesanti e che rappresenta una efficace e concreta iniziativa per il rispetto ambientale”.

Dichiara Bruno Scaroni, CEO di Europ Assistance Italia, “Sviluppare soluzioni innovative per i business partner fa parte del nostro dna e, soprattutto in tema di mobilità, siamo da sempre molto attenti a soddisfare e superare le aspettative dei Clienti. E’ per questo motivo che abbiamo colto con entusiasmo l’opportunità offerta da un partner di valore come LeasePlan per concepire un servizio che ha l’ambizione di migliorare la qualità della vita delle persone e delle città stesse.”

Nota alla foto: nell’immagine, in piedi Franco Oltolini, Direttore Operations di LeasePlan Italia, e sullo scooter Valerio Chiaronzi, Chief Commercial Officer di Europ Assistance.