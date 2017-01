La nuova GT è la Ford di produzione più veloce di sempre

La Ford GT è la Ford di produzione più veloce dii sempre. Combinando la spinta del motore Ford EcoBoost più potente di sempre con un’eccezionale trattamento aerodinamico attivo, per raggiungere una velocità massima di 347 kmh (216 mph), la nuova Ford GT è la Ford di produzione più veloce della storia. Capace di raggiungere una velocità massima straordinaria, la nuova supercar dell’Ovale Blu è stata progettata e ottimizzata per regalare prestazioni in pista in grado di onorare il suo retaggio di auto da corsa. Nel 2016, durante i test di sviluppo presso il Motorsports Park di Calabogie, Canada, a parità di preparazione per la guida in pista (lubrificanti, pneumatici, configurazione delle sospensioni) e con lo stesso pilota al volante, la Ford GT ha surclassato la McLaren 675LT e la Ferrari 458 Speciale.

TEMPI IN PISTA

Ford GT: 2:09.8

McLaren 675LT: 2:10.8

Ferrari 458 Speciale: 2:12.9