Il mondo in tasca con la nuova Opel Mokka X

Questa settimana, la nostra attenzione si è rivolta verso la reinterpretazione di un discreto successo: la Mokka, che mette una «X». Vediamo cosa cambia: a livello estetico si tratta solo di qualche dettaglio, ed i fari diurni, a partire dall'allestimento Adbvanze, diventano a led. Migliorano anche le plastiche ed i tessuti degli interni. Quello che differenzia la «X», dalla precedente generazione, sta sotto il cofano e dentro le centraline. In quanto a motori, la nuova gamma comprende 6 unità, con possibilità di scegliere tra benzina, bifuel a Gpl, trazione integrale o anteriore e cambio automatico o manuale. Noi abbiamo scelto una grintosa turbodiesel a trazione integrale, scelta consigliabile ai patiti delle settimane bianche, equipaggiabile, però, con il solo cambio manuale. I Cv a disposizione sono 136, non male per un 1.6 ed il sistema di trazione è di tipo automatico: in grado di trasferire la coppia fino al 50% tra i due assi, ma restando totalmente anteriore (a vantaggio dei consumi), quando il terreno non richiede necessità di una spintarella sul posteriore. In sostanza, in viaggio, la Mokka consuma come una normalissima trazione anteriore, ma quando serve, diventa una discreta arrampicatrice. Noi abbiamo testato questo abbinamento su qualche sterratino e l'auto se l'è cavata discretamente, per non parlare, poi, dei parcheggi col muso che morde il marciapiede, neppure un segno. La risposta è bella nervosa ed in viaggio, andando obiettivamente col piedino leggero, sempre intorno ai 130, siamo riusciti a fare una media tra i 15 ed i 17 km/litro, non male per un'auto di questo tipo. Abbiamo parlato anche di tecnologia e sulla nuova «X» ne arriva tanta: innanzitutto ci sono i nuovi fari a Led intelligenti (battezzati dall'Astra), che intercettano il veicolo che precede, o che viene in senso contrario e disattivano solo la porzione luminosa che lo infastidisce; arriva di serie lo stability program di ultima generazione, il sensore pressione pneumatici, l'assistenza per le partenze in salita ed è disponibile anche il sistema di ritenuta della velocità in discesa.

Prezzi: da 27.000 euro