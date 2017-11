La penultima giornata dei Mondiali di scherma paralimpica a Fiumicino si apre con due medaglie di bronzo per la nazionale azzurra che aspetta la finale a squadre del fioretto femminile con Bebe Vio.

Nel fioretto maschile categoria C terzo posto per William Russo. Bronzo anche - per lei è il secondo dopo quello di ieri nel fioretto - per Consuelo Nora, stavolta spada, sempre della categoria C.