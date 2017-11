Mondiali di scherma paralimpica, azzurri d'oro nel fioretto a squadre

Successo per l’Italia maschile nella finale del fioretto a squadre: gli azzurri hanno battuto la Russia per 45-38. Per l’Italia, in pedana con Betti, Lambertini, Cima e Leopizzi è la prima volta. Al Mondiale del 2011 a Catania la squadra azzurra ha vinto l’argento. Oggi è arrivato anche il bronzo di Consuelo Nora nel fioretto femminile categoria C.