Bebe Vio: "Regalo la mia medaglia d'oro per beneficenza"

Si è svegliata e ha deciso di essere ancora più altruista. Bebe Vio non smette mai di stupire come non smette di vincere. Ha appena vinto la medaglia d’oro nel fioretto ai Mondiali di scherma paralimpica a Fiumicino circondata dall’affetto del suo pubblico e della sua bella famiglia, mamma, papà, fratello e sorella ma anche dei cugini, e subito ne ha conquistata un’altra: la medaglia del cuore.

Il Trio Medusa, che l’ha ammirata in diretta a Fiumicino, ha invitato Bebe a “Chiamate Roma” per raccontare la sua gara. Bebe si è divertita e ha divertito quando i conduttori le hanno chiesto cosa fosse disposta a donare per mettere all’asta per lo “Zozzoni Day” che è la maratona radiofonica benefica a favore del Cesvi che Radio Deejay farà il 22 dicembre. Ecco cosa ha detto Bebe: «Beh, vi do la mia medaglia d’oro!»

Poi, senza perdersi d’animo, la campionessa ha continuato spiegando quello che desidera fare. «Credo tantissimo nelle associazioni, io faccio scherma grazie all’associazione “art4sport” che hanno creato mamma e papà. Anche solo una medaglia può far qualcosa di più per un’altra associazione, chissà, magari può aiutare un altro ragazzo a vincerne un’altra e poi si regalerà anche quella».