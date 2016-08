Minacce e assegni rubati Due arresti a Isernia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



ISERNIA Secondo arresto, nel giro di pochi giorni, per il migrante nigeriano di 30 anni che la scorsa settimana tenne in ostaggio per più di due ore, minacciandole con un grosso pezzo di vetro, due dipendenti della struttura di Macchiagodena che lo ospitava. Confinato ai domiciliari in un residence di Agnone, è stato di nuovo arrestato dai carabinieri perché, stando a quanto accertato dai militari, avrebbe minacciato di uccidere qualcuno e di suicidarsi. Non solo. A quanto pare voleva anche realizzare un video da mandare in Nigeria se non fosse stato liberato nel giro di dieci giorni. Informato dell’accaduto, il gip ne ha disposto il trasferimento in carcere, ritenendo, tra l’altro, non idonea per un efficace controllo delle forze dell’ordine la struttura in cui era ospitato. In carcere è finito, per scontare quattro anni e mezzo di reclusione, anche un 50enne di Pozzilli accusato di riciclaggio di assegni rubati. Lo hanno arrestato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Isernia, guidati dal capitano Vitiello.

Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo, almeno una quarantina di volte, si sarebbe presentato negli uffici postali dell’Isernino e del Casertano per incassare assegni rubati dopo aver sostituito il nome del beneficiario.

