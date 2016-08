Bomba carta esplode nella notte in pieno centro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



CAMPOBASSO Uno scoppio nella notte, intorno alle 2,30, nella centralissima via De Attellis. Uno scoppio che ha fatto tremare le finestre e che ha svegliato i cittadini che dormivano, nella strada che congiunge corso Vittorio Emanuele a via Roma. A provocarlo una bomba carta, che ha fatto saltare la saracinesca e ha infranto la vetrata interna del parrucchiere «Da Maurizio», a pochi passi dalla scuola elementare «D’Ovidio». Chi voleva colpire, secondo la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, voleva colpire proprio lì. In quel salone aperto da poco, come raccontano i gestori degli altri locali della zona. Che certo non avevano avuto segnali di ciò che stava per accadere. Un episodio che preoccupa e che pone una serie di interrogativi. Quello che ha fatto saltare la serranda non era infatti un semplice petardo, ma un ordigno realizzato per fare danni. La potenza dell’esplosivo sarà valutata dagli artificieri dei carabinieri del nucleo investigativo e del radiomobile di Campobasso, che indagano sull’episodio. E che per il momento propendono per l’ipotesi del gesto intimidatorio. L’avvertimento. Anche se non è da escludersi a priori si sia trattato di una bravata notturna. Nel frattempo l’area intorno al salone è stata transennata, ma i segni dell’esplosione sono ben evidenti, per chi passa in via De Attellis per raggiungere il corso. In attesa di capire cosa è successo il salone è rimasto chiuso. Con la serranda divelta dall’esplosione. «Un episodio inquietante e preoccupante - lo ha definito il governatore del Molise Paolo di Laura Frattura, intervenendo sull’accaduto - a danno di un’attività artigianale da poco inaugurata. Al di là delle risultanze che arriveranno dal lavoro delle forze dell’ordine, resta tutta la gravità di un atto, l’esplosione di ordigni, che richiama metodi estorsivi di pesante stampo malavitoso, che condanniamo con fermezza assoluta. Inaccettabile la manifestazione di violenza - ha aggiunto Frattura - ancor di più in quanto a ridosso di una scuola. Inaccettabile anche se si trattasse di una bravata. La sicurezza dei cittadini è un valore che difenderemo sempre».

Redazione online