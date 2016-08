«Un solo operatore in servizio nel centro ortottico di Larino»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



LARINO Un solo operatore in servizio nel centro ortottico del Vietri di Larino tra non poche difficoltà per garantire la continuità del servizio e l’Asrem, pur avendo effettuato gli avvisi per rimpinguare il personale, non pubblica la nuova graduatoria. È la denuncia effettuata da operatori del settore in attesa da dicembre 2013 di conoscere la lista varata dall’azienda sanitaria. «Il centro ortottico del Vietri - hanno spiegato gli operatori - ha una notevole importanza in quanto si occupa di esami strumentali collegati a patologie oculari. L’ortottica è una tecnica ausiliaria dell’ottica che misura e cura le alterazioni oculomotorie e i disturbi della visione binoculare. L’applicazione dell’ortottica non si esaurisce, però, nella diagnosi e terapia delle anomalie congenite o della prima infanzia ma si estende allo studio delle paralisi oculari acquisite, affiancando l’oculista e soprattutto il neurologo attraverso l’esecuzione di esami specifici». Attualmente con un solo operatore in servizio i tempi di attesa sono aumentati.

«Sono state pubblicate le graduatorie da parte dell’azienda sanitaria per molti altri ruoli ed incarichi - hanno concluso alcuni ortottisti molisani - tranne che per questo settore».

