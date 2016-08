Truffa dei permessi di lavoro, 25 indagati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



CAMPOBASSO Hanno beneficiato dei permessi di lavoro della legge 104, tre giorni al mese di assenza retribuita dall’Inps, per assistere i propri familiari disabili. Peccato che le persone a cui dovevano prestare assistenza avevano già un aiuto, o erano ricoverate in maniera stabile nelle case di cura e di riposo del Molise. Hanno ricevuto i primi avvisi di garanzia i 25 lavoratori molisani del settore pubblico e privato, indagati dalla Procura di Campobasso per truffa e falso. Lavoratori accusati di aver indebitamente usufruito dei vantaggi della legge 104 del 1992, la normativa che prevede tutta una serie di agevolazioni (dall’auto senza Iva, all’eliminazione delle barriere architettoniche, a sconti fiscali) in favore dei disabili e dei propri congiunti.

Un fascicolo seguito dal sostituto procuratore Rossana Venditti, che fa parte del filone d’inchiesta sulla situazione delle residenze socio-assistenziali della regione, da cui è emerso lo scandalo di Villa Flora di Montaquila. Con l’avviso di conclusione delle indagini, svolte dal carabinieri del Nas guidati dal capitano Antonio Forciniti, sono trapelati i particolari di quest’altra vicenda, che coinvolge dipendenti pubblici e privati di diversi comuni della regione. Per pagare i permessi della legge 104 del 1992, la norma che prevede tutta una serie di agevolazioni, in favore dei disabili e dei loro familiari fino al secondo grado, (genitori, figli, coniugi, fratelli, nonni e nipoti), negli ultimi tre anni l’Inps avrebbe sborsato somme per circa 200.000 euro. Il tutto in mancanza di una condizione base: ovvero che le persone da assistere, nei tre giorni di permesso mensile retribuito, non dovevano essere ricoverate in maniera permanente in case famiglia, comunità-alloggio, centri di riabilitazione motoria. Come invece sarebbe avvenuto. Questo secondo quanto ipotizzato dalla Procura campobassana, ai carico dei 25 indagati che, ricevuto l’avviso di garanzia, potranno ora presentare memorie difensive o chiedere di essere sentiti dal magistrato. Prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati.

