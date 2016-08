Ai domiciliari il «re» del latte molisano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



ISERNIA Rifiuti zootecnici sversati nel Volturno, a una manciata di chilometri dal Molise. E latte scaduto mischiato con quello da vendere, che finiva anche sugli scaffali dei supermercati delle province di Campobasso e Isernia. Per questo da ieri Giuseppe Gravante, storico patron Foreste Molisane, è confinato ai domiciliari. Pesanti le accuse a suo carico che vanno dall’estorsione allo smaltimento illecito di rifiuti. In particolare - secondo quanto emerso dalle indagini della Forestale di Caserta - l'imprenditore avrebbe costretto, sotto minaccia di licenziamento, i dipendenti a sversare rifiuti nel Volturno. Sempre nel fiume, finivano le acque di lavaggio delle stalle e delle sale di mungitura, addizionate a prodotti detergenti e acidi. Gravante, alla guida della Nat.Ali srl di Gioia Sannitica, è proprietario di una centrale del latte dove fino al novembre dello scorso anno, avveniva la trasformazione e l'imbottigliamento di latte vaccino, rivenduto con il marchio Foreste Molisane. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono partite dopo la «confessione» di un ex dipendente che si è autodenunciato, ammettendo di aver partecipato, per diverso tempo, alle pratiche di smaltimento illecito. Immediati i riscontri al racconto dell’uomo. Nell’azienda di Gravante, infatti, gli inquirenti hanno scoperto l’attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali effettuata direttamente nel fiume Volturno, grazie a un sistema di pompe idrauliche nascoste. L'attività di smaltimento, secondo quanto ricostruito, è andata avanti dal 1994 fino a qualche mese fa. Operazioni che venivano effettuate di sera o di notte, per non destare sospetti eludere controlli. Una storia andata avanti per circa vent’anni, fino a quando l’ex dipendente ha rotto il silenzio. Un gesto il suo, che non è rimasto isolato. Perché poi anche altri ex colleghi hanno ammesso di essere stati costretti ad agire in quel modo con la minaccia di essere licenziati. Adesso sono tutti finiti nel registro degli indagati con l’accusa di gestione non autorizzata di rifiuti. «Per avere un’idea della gravita dell’inquinamento arrecato dagli sversamenti illeciti nel fiume Volturno - scrive il pm Capasso - basti pensare che un allevamento bovino come quello in oggetto, della consistenza di tremila/tremilacinquecento capi, rilascia un carico organico specifico pari a quello di una città di circa 24mila persone».

Ma c’è di più. Anche i rifiuti speciali prodotti dalle attività dell'imbottigliamento del latte venivano smaltiti illecitamente nel terreno aziendale, all'interno di grosse buche, con attività di tombamento e bruciamento di rifiuti. Fiume e terreni inquinati, ma dall’inchiesta è venuto fuori anche altro. Uno dipendenti ha raccontato al pm Capasso che ìspesso il reso delle bottiglie veniva nuovamente distribuito per la produzione in corso e mischiato al latte fresco". In pratica, il latte scaduto veniva mischiato con quello in lavorazione e poi commercializzato. Intanto nei prossimi giorni la Forestale, insieme a uomini e mezzi del 21esimo reggimento del Genio Guastatori di Caserta dell’Esercito Italiano e con la collaborazione dell’Arpac effettuerà degli scavi nei terreni aziendali per rinvenire e campionare i rifiuti occultati nel sottosuolo.

Redazione online