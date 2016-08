Rapina con sparatoria, ferita una donna

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



CAMPOBASSO Rapina con sparatoria davanti alla filiale della Bnl di via XXIV Maggio. Due malviventi hanno assaltato il portavalori che trasportava il denaro in banca e le due guardie giurate dell’istituto di vigilanza Aquila. Poi sono riusciti a fuggire con un bottino di 150.000 euro, a bordo di una Ford Focus di colore blu, sulla quale li attendeva il terzo componente della banda. Durante l’assalto sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Uno di questi è finito contro il marciapiede ed è rimbalzato verso l’alto, colpendo una passante che stava portando a spasso il cagnolino. Una donna sui 60 anni, ferita ad un braccio, fortunatamente in maniera non grave. Scena da film e momenti di panico ieri a Campobasso, in una strada sempre trafficata e piena di gente. Tutto è successo poco prima delle 10 del mattino, quando in via XXIV Maggio è arrivato il portavalori. I vigilantes sono scesi dal furgone e si sono avviati verso l’ingresso dell’istituto di credito, con la scatola contenente i soldi, appunto 150.000 euro. Ma nascosti sotto i portici hanno trovato due uomini che li aspettavano, a volto semicoperto, che hanno intimato loro di consegnare il denaro. Le guardie giurate hanno reagito ed è scoppiata una colluttazione, durante la quale i rapinatori sarebbero riusciti ad afferrare, oltre alla busta col denaro, anche una pistola dei vigilantes. E’ stato allora che c’è stata la sparatoria. Stando alle prime ricostruzioni uno dei due rapinatori avrebbe fatto fuoco contro la scorta, mentre secondo un testimone anche una delle guardie avrebbe sparato, non ad altezza d’uomo. E’ stato allora che una pallottola, finita sul marciapiede, è rimbalzata verso l’alto ed ha colpito la passante, trapassandole il braccio per conficcarsi poi nel muro dell’edificio vicino. La donna subito si è accasciata a terra ed ha urlato per chiedere aiuto. Nel frattempo i malviventi sono fuggiti a piedi, per dileguarsi a bordo di una macchina, una Focus, parcheggiata sul retro della banca. Nel frattempo, insieme al panico, è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, guidati dal comandante Roberto Petroli e del tenente Vincenzo Di Buduo, per ascoltare i numerosi testimoni che hanno assistito alla scena. E per ricostruire la dinamica, mentre la Polizia scientifica ha svolto i rilievi, nell’area che è stata transennata. Accertamenti mirati ad accertare se i colpi siano stati esplosi sia da uno dei banditi che da una guardia giurata, la cui pistola è stata sequestrata dai carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati i medici del 118, che hanno soccorso la donna ferita, trasportata all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove resta sotto osservazione. Gli inquirenti sono ora sulle tracce dei tre banditi, che secondo le testimonianze avevano uno spiccato accento campano. Posti di blocco sono stati istituiti nelle principali strade della regione, per cercare di fermare i malviventi, che sono riusciti a fuggire con i 150.000 euro. Con tutta probabilità cambiando auto, per far perdere le loro tracce. Un episodio che ha destato grande clamore e grande preoccupazione in città, vista la dinamica dell’assalto. E soprattutto per la sparatoria, che ha sconvolto gli abitanti del quartiere. E le tante persone che passavano di lì. Come la donna rimasta ferita.

Redazione online