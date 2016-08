Picchia l’albergatore per il cibo. Migrante in manette

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



ISERNIA Non gradiva il cibo che gli veniva servito e la stanza da letto in cui era ospitato. Per questo, a quanto pare, un migrante nigeriano di 21 anni ha picchiato il titolare della struttura in cui, qualche tempo fa, era stato accolto nell’ambito del progetto Mare Nostrum.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri e ora è rinchiuso nel carcere isernino di Ponte San Leonardo con l’accusa di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Scenario dell’episodio l’albergo «Borgo Antico» di Roccaravindola, borgata di Montaquila. L’altra sera, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane si è lamentato per il trattamento che la struttura ricettiva gli stava riservando. Insomma vitto e alloggio, per il migrante, non erano evidentemente adeguati alle sue esigenze. Solo che, invece di manifestare pacificamente il suo disappunto, è andato su tutte le furie e ha danneggiato gli arredi dell’hotel.

Ma la sua ira non si era ancora placata, nonostant ei danni agli arredi, e se l’è presa con il titolare della struttura, aggredendolo con pugni e calci.

I familiari dell’uomo, non sapendo come gestire da soli la situazione e temendo il peggio, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Una telefonata al 112 e a Roccaravindola sono arrivati i militari della Compagnia di Venafro. Ma quando li ha visti, il 21enne invece di calmarsi ha cominciato a inveire anche contro di loro. Non senza difficoltà, gli uomini dell’Arma sono riusciti alla fine a farlo ragionare. Nel frattempo il proprietario dell’albergo è stato soccorso e accompagnato all’ospedale Veneziale di Isernia e affidato alle cure dei medici. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Gli sono state riscontrate parecchie contusioni in varie parti del corpo e la frattura di una spalla. Per lui la prognosi è di dieci giorni. Il giovane nigeriano, invece, ultimate le formalità del caso è stato arrestato e trasferito nel penitenziario isernino, a disposizione del magistrato di turno, a cui dovrà spiegare e provare a giustificare i motivi di un gesto assurdo. Ancora un episodio di violenza nel giro di meno di una settimana nei centri di accoglienza della provincia di Isernia inseriti nel progetto Mare Nostrum. Solo pochi giorni fa a Macchiagodena un migrante nigeriano di 30 anni, armato di un grosso pezzo di vetro, ha minacciato due dipendenti della struttura che lo ospitava e, dopo averle rinchiuse in un ufficio, le ha tenute in ostaggio per oltre due ore. Anche in quel caso è stato necessario l’intervento di carabinieri e polizia che lo hanno disarmato e arrestato con l’accusa di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso un paio di giorni in carcere a Isernia è stato confinato ai domiciliari in un’altra struttura di accoglienza ad Agnone.

