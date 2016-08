Lupi assaltano stalla e sbranano una mucca

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



CAMPOBASSO Aziende zootecniche assediate dai lupi, che superata la tradizionale paura dell’uomo, ora si cimentano in veri e propri blitz all’interno delle stalle, alla riceca di cibo. L’ultimo episodio in ordine di tempo è stato registrato in un'azienda di Gambatesa, dove alcuni lupi sono entrati in stalla seminando il panico tra gli animali. Una mucca è stata uccisa e divorata. Un epsiosdio che si aggiunge ad altri che si sono registrati sulle montagne del Matese, dove sono stati uccisi bovini e pecore,e che evidenzia una problematica diventata urgentissima da risolvere, unitamente a quella dei cinghiali che tra l'altro hanno devastato in estate interi raccolti: «Essendo il lupo una specie protetta dalla normativa europea - osserva la direzione regionale di Coldiretti Molise - si rende indispensabile trovare un giusto equilibrio, affinché questa convivenza forzata tra gli animali selvatici e l’uomo non porti all’abbandono dell’attività di allevamento. In tal caso, non sarebbero solo gli operatori a perderci, ma l’intera comunità poiché gli allevatori conservano e valorizzano la montagna e la sua vitalità». Il mndo agricolo sollecita idonee misure di prevenzione, con il finanziamento di zone di alimentazione in aree riservate, attrezzature e opere di protezione, e misure di difesa passiva come un sistema di risarcimento dei danni.

