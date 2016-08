I buoi della Carrese sfilano per Papa Francesco

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



SAN MARTINO IN PENSILIS Cresce l'attesa, a San Martino in Pensilis, per l'appuntamento del 29 ottobre prossimo, quando «La Carrese», la corsa dei carri trainati dai buoi, si sposterà in piazza San Pietro, a Roma, per la benedizione di buoi e carristi da parte di Papa Francesco. Un evento che gli organizzatori hanno definito «storico» e di cui è stato presentato il programma nella sede della Curia, a Termoli, da Fondazione San Leo, Diocesi di Termoli-Larino e amministrazione comunale di San Martino in Pensilis. Per l'occasione, un'area di Piazza San Pietro è stata riservata ai buoi che saranno trasferiti domani. All'alba di mercoledì saranno condotti in via della Conciliazione per una sfilata. Gli animali con i carri al seguito percorreranno la strada per poi immettersi in piazza San Pietro per la benedizione del Pontefice. «La Carrese» è una gara di velocità tra carri trainati da coppie di buoi che si svolge ogni anno a San Martino in Pensilis il 30 aprile in concomitanza con i festeggiamenti per il patrono del paese, San Leo (il 2 maggio). Deve la sua origine proprio al ritrovamento delle Reliquie del Santo Patrono di San Martino, San Leo. I carri si distinguono per i colori.

Redazione online