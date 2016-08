Contributo volontario È polemica nelle scuole

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



TERMOLI Renzi assegna 80 euro in busta paga per le famiglie con reddito basso e nel contempo dilaga la richiesta del contributo volontario agli studenti in fase di iscrizione da parte delle scuole superiori di Termoli. È quanto sta accadendo negli istituti di secondo grado della città adriatica dove i giovani sono invitati senza troppi fronzoli a pagare una somma che varia dai 40 euro agli 80 euro in base a quanto stabilito da ciascun istituto.

Alcune famiglie hanno rifiutato tale pagamento vista la grave crisi economica del periodo, ma dagli istituti sono arrivate agli studenti più telefonate anche piuttosto insistenti. Essendo un contributo su base volontaria che, in teoria, verrebbe utilizzato per i progetti didattici e formativi, potrebbe anche non essere versato. Ma da più di qualche istituto non ci si è arresi a tale situazione e, davanti alla ritrosia di diversi genitori che hanno lamentato la problematica, i ragazzi sarebbero stati invitati più volte al versamento. La vicenda è confermata da più giovani del posto che si sono lamentati con le famiglie e con gli stessi docenti. In città la voce del contributo volotario sembra aver assunto un’altra connotazione tanto da far scattare la polemica.

Redazione online