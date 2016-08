Case popolari Sfratti sospesi per chi è senza lavoro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



CAMPOBASSO Sfratti sospesi e contributi regionali per gli inquilini delle case popolari che rischiano di perdere l'alloggio perché, a causa della perdita del posto di lavoro o per la riduzione del reddito, non riescono più a pagare il canone. Lo ha deciso la Giunta regionale, istituendo un fondo di 560.000 euro per la morosità incolpevole degli inquilini degli Iacp di Campobasso e Isernia. E la sospensione degli sfratti per il periodo necessario a verificare l’elenco dei beneficiari. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’edilizia residenziale pubblica Pierpaolo Nagni. Per morosità incolpevole si intende l’impossibilità di pagare il canone di locazione, per la perdita o la riduzione del 60% del reddito familiare. L’accesso al fondo consiste in un ristoro, parziale o totale, del debito maturato nei confronti dello Iacp. Requisiti richiesti sono la perdita del lavoro per licenziamento, la riduzione dell’orario di lavoro, la cassa integrazione, il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, la cessazione di attività libero professionale o di impresa registrata. Il provvedimento include anche le gravi malattie, gli infortuni, il decesso di un componente della famiglia o la necessità di fronteggiare onerose spese mediche o assistenziali. «Rispondiamo così - ha commentato Nagni – alle sollecitazione del sindacato Usb-Associazione inquilini e abitanti e del suo rappresentante Italo Di Sabato. E soprattutto diamo modo a chi vive in una condizione di disagio, tale da determinare uno stato di morosità incolpevole, di poter tirare un sospiro di sollievo. Di non perdere il diritto all’alloggio e di poter riprendere il pagamento del canone».

Redazione online