La Itt promette assunzioni in cambio della licenza a costruire

TERMOLI La Itt Industries Galfer Srl, con sede nel nucleo insutriale di Termoli, ha presentato al Comune di Termoli il progetto di ampliamento dello stabilimento che prevede la costruzione di un nuovo capannone e l’assunzione di diversi giovani precari e interinali oltre a nuove leve. L’azienda, specializzata nella produzione di pasticche per freni, punta ad aumentare i volumi produttivi e, a suo dire, all’assunzione di circa 100 persone complessivamente. Il piano degli interventi, approdato nei giorni scorsi in Commissione urbanistica al Comune di Termoli, non trova, però, pieni consensi. Sull’iniziativa nutre diversi dubbi il capogruppo di Forza Italia in municipio Francesco Roberti. Prima di essere depositato in Comune, il documento della Itt è stato condiviso dal Consorzio industriale Valle Biferno e sposato in pieno dal presidente dell’ente Luigi Mascio. Secondo gli amministratori consortili, nell’area si può applicare il piano casa ed attraverso tale normativa è possibile ottenere nuova cubatura. L’ingegnere termolese "forzista" considera, invece, tale manovra illegittima ed irregolare. «Il mio intervento non mira a focalizzare la situazione di tale azienda - ha spiegato Roberti - ma dell’area industriale nella sua interezza poichè, a mio avviso, in tale zona non si può applicare il piano casa, riferito ad un centro urbano. Tale normativa non è utilizzabile per le imprese industriali. Di conseguenza la richiesta di ampliamento con il Piano casa non è legittima». La vicenda, dunque, piuttosto delicata rischia di creare più di qualche "grana" all’impresa. La commissione urbanistica è chiamata ad una decisione, se autorizzare o meno la costruzione della nuova ala ma in seno ai componenti, il dissenso c’è. Il Comune di Termoli, con l'amministrazione Di Brino, aveva dato parere negativo all’ampliamento di una impresa chimica dell’area industriale dopo aver dato l’incarico ad un consulente che analizzò l’intero progetto. Il "no" dell'ex sindaco aveva creato più di qualche polemica non solo nel palazzo di via Sannitica ma un dibattito vero e proprio anche tra la cittadinanza contraria al progetto.

