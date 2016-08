Scoperta evasione fiscale da 9 milioni di euro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



CAMPOBASSO Maxi evasione fiscale scoperta dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Campobasso, che hanno denunciato all’autorità giudiziaria, per il reato di omesse dichiarazioni dei redditi, il responsabile di un’azienda che si occupa della commercializzazione di automobili. Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012 l’azienda non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi in materia di Iva e imposte dirette, sottraendo al Fisco ricavi per circa 9 milioni di euro.

Un accertamento che i finanzieri hanno compiuto dopo aver effettuato una serie di controlli sul territorio, esaminando le transazioni effettuate nel periodo esaminato e i documenti contabili acquisiti durante l’ispezione. L’inchiesta portata avanti dai finanzieri si è concentrata su quelle che vengono definite «frodi carosello», secondo gli investigatori frequenti nel settore della compravendita di automobili. Un sistema che coinvolge almeno tre soggetti, di cui uno residente in un altro Paese dell’Unione europea. Tra il cedente e il cessionario si colloca una società «cartiera», una vera e propria scatola vuota priva di sede e gestione amministrativa, che acquista dal venditore (residente all’estero) le auto senza pagare l’Iva, beneficiando del regime normativo agevolato che si applica agli scambi comunitari. Successivamente la stessa azienda rivende con l’applicazione dell’imposta l’auto in Italia, a una acquirente che beneficia dell’Iva a credito. Sottraendosi così al pagamento dell’Iva.

Redazione online