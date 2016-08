Incidente sulla Bifernina Protestano anche i pendolari

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



TERMOLI Le comunità di Campobasso e Portocannone sotto choc per la tragedia della Bifernina dove, venerdì scorso, sono morte tre persone in un incidente stradale tra una Mercedes e un autoarticolato. Non si placano, intanto, le polemiche sulla Bifernina considerata una delle arterie più pericolose del Molise. Polemiche anche da parte dei pendolari, che quotidianamente attraversano la tratta Termoli-Campobasso, per la mancanza di sicurezza nelle fermate dei pullman lungo il tragitto. Intanto ieri pomeriggio è stata eseguita l'autopsia sul corpo del trentanovenne di Campobasso che era al volante della berlina. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15.30, nella chiesa di San Pietro, a Campobasso. Intanto non cessano sul fronte investigativo le verifiche sui due veicoli incidentati. I Carabinieri della Compagnia di Larino, coordinati dal comandante Alessandro Dominici, sono impegnati a ricostuire in dettaglio la dinamica del sinistro a seguito del rilevamento del distaccamento di 2 ruote del tir, una dal lato destra e l'altra dal sinistro. È al centro dell'attenzione la causa scatenante della perdita dei pneumatici da parte del mezzo pesante, ovvero se le gomme siano scoppiate prima dell'incidente o dopo l'urto.

Redazione online