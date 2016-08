Caso Villa Flora Tornano in libertà 5 infermieri

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



ISERNIA Caso «Villa Flora»: tornano in libertà cinque infermieri, mentre restano confinati ai domiciliari Franco Rossi e sette operatori socio sanitari. Lo ha stabilito ieri il gip del tribunale di Isernia Elena Quaranta all’indomani degli interrogatori di garanzia per le tredici persone finite al centro dell’inchiesta del Nas di Campobasso sui presunti maltrattamenti inflitti ai pazienti nella Rsa di Montaquila. Gli infermieri, quattro donne e un uomo, dovranno osservare una sola prescrizione: almeno per il momento non potranno avere alcun tipo di rapporto con la clinica. Posizione più delicata quella degli operatori sociosanitari, legata evidentemente al fatto che erano a più stretto contatto con i pazienti vittime, secondo gli inquirenti, dei maltrattamenti. E anche Franco Rossi rimane ai domiciliari. Nonostante le dimissioni presentate nei giorni scorsi, per il pm Scioli e i carabinieri del Nas, resta di fatto il gestore della struttura. Non si sbilanciano sulla decisione assunta dal gip i difensori del sindaco di Montaquila, Marco Franco e Franco Mastronardi. «Vogliamo prima leggere l’ordinanza e poi eventualmente presentare appello – hanno detto -. Ma di certo non ci fermeremo qui. Porteremo avanti ulteriori indagini per dimostrare l’estraneità ai fatti di Rossi che gli vengono contestati». Intanto anche i legali degli altri indagati aspettano di leggere le motivazioni prima di mettere in atto le contromosse. I tredici indagati, sono accusati, a vario titolo di maltrattamenti, sequestro di persona, lesioni, percosse e abbandono di persone incapaci. Il blitz del Nas è scattato l’8 ottobre dopo circa un anno di indagini fatte anche di intercettazioni e riprese video. Nel registro degli indagati sono finite anche altre 19 persone.

