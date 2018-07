Guillermo Mariotto firma le borse di Anna Virgili

Anna Virgili, brand di borse made in Italy di proprietà della famiglia Gaetani, ha firmato un accordo di licenza per la realizzazione di una collezione di borse e piccoli accessori con il designer Guillermo Mariotto. La collezione verrà presentata alla prossima edizione del MIPEL, in programma a Milano, dal 16 al 19 Settembre 2018.

Ecco una collezione dai sofisticati dettagli e preziosismi, dalle originali stampe e dalla qualità eccelsa, che ben rappresenta il Made In Italy. Borse come icone da collezionare che coniugano la contemporanea creatività di Guillermo Mariotto. Elegante e avanguardista, la donna di Mariotto ama viaggiare verso nuovi orizzonti, reali o ideali che siano. Una donna ribelle che, senza pregiudizi, affronta ogni ostacolo, osando non solo nello stile ma anche nella vita. Attraverso borse, irrinunciabili accessori, veri trofei da esibire, da amare, da collezionare senza tradire l’eleganza e l’essenzialità che da sempre contraddistinguono lo stile del brand Anna Virgili. L’obiettivo è creare una gamma di It Bag Anna Virgili senza tempo, capace di reinterpretare i codici tradizionali con audacia e modernità esprimendo raffinatezza e sofisticata femminilità. La collezione sarà distribuita nei 21 negozi monomarca Anna Virgili e in selezionate boutique in Italia e Europa.

Ermanno Gaetani, CEO del brand Anna Virgili ha detto: “Guillermo Mariotto è un amico da tempo dunque è stato facile pensare insieme questo nuovo progetto che sarà un ulteriore valore aggiunto per i nostri clienti. Sarà una novità importante con un rapporto qualità prezzo adeguato a ciò che richiede oggi il mercato”.

E Guillermo Mariotto si è detto "entusiasta di questa nuova sfida. Il ruolo della borsa è fondamentale. Oltre al fattore estetico, a mio avviso, è molto importante che sia ben fatta, dal design innovativo e con l’ambizione di diventare una icona. Una bella borsa è l’accessorio perfetto per enfatizzare l’eleganza”.