Per la prima volta nella sua storia il colosso del lusso francese Louis Vuitton ha nominato un direttore creativo afro-americano. Al giovane Virgil Abloh, 37 anni, cresciuto nell’Illinois ma di origine ghanese, viene affidata la missione di «portare il guardaroba maschile di Louis Vuitton nel futuro». Abloh raggiunge così la cerchia molto ristretta dei designer neri con incarichi direzionali in case di moda di lusso, accanto al 31enne Olivier Rousteing, direttore creativo di Balmain dal 2011, dopo un inizio di carriera da Roberto Cavalli, e lo stilista britannico Ozwald Boateng, anche lui di origine ghanese, alla guida della linea maschile di Givenchy dal 2004 al 2007. Abloh, che presenterà a giugno la sua prima collezione maschile per Vuitton alla Paris Fashion Week, non ha mai conseguito titoli di studio nella moda e i primi passi in quest’ambiente li ha fatti grazie agli insegnamenti della mamma sarta. Lui invece ha studiato architettura e ingegneria civile. Nel 2013 ha fondato il marchio Off-White, brand che ha conquistato la fama in brevissimo tempo grazie a un sapiente mix tra streetwear e collaborazioni di altissimo calibro. Oggi Off-White spopola, anche sui social, con 3,1 milioni di followers su Instagram. Abloh è anche il direttore creativo della linea di abbigliamento del noto rapper americano di origine afro, Kanye West. Tra le sue esperienze passate annovera numerose collaborazione con i più grandi nomi della moda e del design: Nike, Jimmy Choo, Moncler e persino un progetto in divenire con Ikea.