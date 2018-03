Flower party da Salvatore Ferragamo per salutare la primavera

Flower invasion l'altra sera nella boutique di Salvatore Ferragamo in via Condotti a Roma. L’occasione è stato il lancio della collezione primavera estate del marchio che è un vero e proprio inno alla primavera, al colore, ai fiori, ai profumi, alla bellezza. Salvatore Ferragamo ha pensato di coinvolgere il famoso flower designer Vincenzo Dascanio, icona nel mondo del design floreale, che ha trasformato la boutique in un mercato dei fiori. Tra i mille colori e profumi gli ospiti hanno potuto sentire la primavera che sta arrivando. La dj internazionale, Melanie Estella, ha accompagnato gli ospiti durante la serata. Tra i presenti: Anna Safroncik , Francesca Valtorta , Cristiane Filangeri, Dana Rattazzi, Allegra Giuliani Ricci, Vittoria Windis Graetz , Sofia Odescalchi, Giangiacomo Borghese, Katia Mironova,Elisabetta Pellini, Anna Ferraioli Ravel, Eliana Miglio,Giorgio Borghetti, Paola De Benedetti Ferrari, Simona Branchetti, Simona Sparago, Ilaria de Grenet, Nathalie Caldonazzo, Jimmy Ghione, Sergio Valente.