Gessica Notaro, con la sua forza disarmante, salirà sulla passerella di Gattinoni nell'aula ottagona dell'ex planetario alle Terme di Diocleziano. La modella, sfregiata dall'acido dall'ex fidanzato, rappresenterà la lotta a ogni forma di abuso, durante la presentazione della nuova collezione Couture No Season, di Guillermo Mariotto per la maison romana. Il poliedrico designer punta il dito sul caso Weinstein che sta squarciando veli di omertà e allarmi sottaciuti. Casa Gattinoni ha aderito consapevolmente e coscienziosamente a We Do It Together #wedoittogether, una casa di produzione no profit che vuole uniti, uomini e donne, nel sostenere un’iniziativa che cambi il paradigma culturale rafforzando il ruolo della donna, a Time’s Up #timesup - "il tempo è scaduto" - un’associazione che denuncia ogni forma di abuso taciuto e quotidianamente subito da milioni di donne nel mondo, e a Me Too #metoo, hashtag divenuto virale che invita le donne a rompere il silenzio. Perché la parità sia la regola e non l’eccezione.

Le donne Gattinoni indossano baschi e cappelli a falda larga con insolente spavalderia, alla maniera di Oriana Fallaci, realizzati artigianalmente da Doria 1905. Rubano le camicie ai propri uomini, ma le ingentiliscono con polsini realizzati in voile over. Donne diverse per età, cultura, stili di vita.

Ecco Gessica Notaro (classe 1990), Gloria Guida (classe 1960) con il suo charme, Elisabetta Dessy (classe 1957) con la sua eleganza, Isabella Albonico (classe 1937) con la sua internazionale bellezza. Donne eccezionali, coraggiose, impavide guerriere. Indossano Fresh Coat in satin, che piacciono molto anche a lui (e in pedana ci saranno anche tre uomini, tre top model internazionali).