Dai campi di calcio alle passerelle di Milano Moda Uomo. Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus, ha calcato la passerella di Dolce e Gabbana assieme altri 104 tra modelli, figli d'arte e influencer. Il duo della moda italiana ha spiegato: Dybala ci ha chiesto di assistere alla sfilata, noi abbiamo rilanciato: "Perché non sfili per noi?". In pedana anche il rapper colombiano Maluma.