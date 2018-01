Della Valle, Lapo e Bova: ecco gli italiani meglio vestiti

Protagonisti del mondo del lusso come il vicepresidente di Tod’s Andrea Della Valle, il nuovo AD di Dior Pietro Beccari, il direttore creativo di Zegna Alessandro Sartori, il maestro di gioielleria Giampiero Bodino, il CEO di Burberry Marco Gobbetti e il Global Communications Director di Giorgio Armani Giorgio Calò. Uomini di imprenditoria, management e finanza come Lorenzo Bertelli, Giovanni Tronchetti Provera, Guido Maria Brera, Michele Pontecorvo, Lorenzo Boglione, Riccardo Pozzoli e il dandy italiano per eccellenza Lapo Elkann. Registi come Luca Guadagnino, in odore di Oscar, e Francesco Carrozzini. Attori come Raoul Bova e Alessandro Roja. Architetti e designer come Michele De Lucchi, Alessandro Scandurra, Barnaba Fornasetti e Vincenzo De Cotiis. Il raffinato musicista Jack Savoretti, il re degli eventi Marco Balich, lo scultore Edoardo Tresoldi, l’avvocato Luca Arnaboldi. Ma anche due chef come Davide Oldani e Carlo Cracco. Soprattutto, il velluto a coste dello scrittore Sandro Veronesi, il gilet su jeans del campione di motociclismo Andrea Dovizioso, lo streetwear del «poeta rap» (definizione di Roberto Saviano) Ghali.

Lo stile non è un manifesto di regole codificate, è la seconda pelle di chi si sente a proprio agio nell’immagine che proietta agli altri. Normale, quindi, che nell’ormai tradizionale lista annuale dei 30 “best dressed d’Italia” GQ, il brand dello stile maschile per eccellenza, dia spazio sì a pochette, doppi petti e scarpe fatte a mano, ma anche a un’eleganza più personale e fuori dagli schemi. Quella dei 30 uomini di stile che la redazione di GQ ha selezionato e pubblicato nel numero di gennaio in edicola da martedì 9, data di inizio di Pitti Immagine Uomo e vigilia delle sfilate milanesi della moda maschile.

I 30 Best Dressed Men di GQ verranno celebrati, la sera di venerdì 12, con una festa a inviti a Milano, da Carlo e Camilla in Segheria. Ospiti d’onore l’attore di Stranger Things Charlie Heaton – che assieme al protagonista di Moonlight Ashton Sanders, anche lui rivelazione del 2017 e nuova icona di eleganza maschile, occupa la copertina del numero di gennaio del mensile – e, a sorpresa, un misterioso superdivo di un’altra serie Tv americana dal successo planetario.