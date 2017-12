Corea 2018, Giorgio Armani veste la squadra olimpica e paralimpica

EA7 Emporio Armani sarà official outfitter della squadra Olimpica e Paralimpica Italiana per i Giochi invernali di Pyeongchang 2018. Continua così la collaborazione tra Giorgio Armani, il CONI e il Comitato Paralimpico, avviata in occasione dei Giochi di Londra 2012 e proseguita con l’edizione invernale di Sochi 2014 e i Giochi di Rio del 2016.

Gli atleti indosseranno capi sportivi firmati EA7 nel tempo libero e nelle occasioni ufficiali per tutta la durata della manifestazione. Il kit consegnato a ciascun atleta è un guardaroba modulare che include una giacca e un pantalone tecnici da sci, una mantella tecnica, un piumino lungo, un pile, polo e t-shirt in bianco e blu con dettagli in fantasia tricolore, un maglione, un pantalone in warm cotton e un completo tecnico seamless come primo strato. Completano la fornitura gli accessori: guanti, cappello, sciarpa, due paia di scarpe modello trial waterproof con grip antiscivolo nelle versioni alta e bassa, trolley, gymbag, zaino porta scarponi e messenger.

I capi sportivi sono realizzati nell’iconico ed elegante blu navy con dettagli grafici tricolore, e logo EA7. Il completo da sci destinato al podio si distingue per il look elegante dall’impronta active; il tessuto tecnico è realizzato con materiali performanti di ultima generazione che rispondono ai più alti standard di qualità. Il senso di orgogliosa appartenenza, chiave del progetto, è espresso in modo discreto ma incisivo: all’interno delle giacche e del top della tuta è riportata, in oro e in corsivo, la prima strofa dell'inno di Mameli, mentre sulle polo l’inizio dell’inno è stampato sulla fettuccia blu, visibile a colletto alzato.