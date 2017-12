Lo shopping Biagiotti Biagiotti ha una nuova casa romana

Una nuova esperienza di shopping firmata Laura Biagiotti. La maison romana ha aperto ieri nella Capitale, al civico 57 di via Belsiana il suo nuovo flagship store. Più grande del precedente, quello situato in via Mario dei Fiori inaugurato nel 2010 e chiuso di recente, la nuova boutique si distribuisce oggi su 3 piani studiati per offrire alle clienti un itinerario di shopping a più velocità. Fast, per chi vuole semplicemente acquistare un capo o un accessorio, slow, per chi invece vuole “assaporare” una dimensione altra, fatta di moda sì, ma nel suo termine più ampio. A farla da padrone qui è la bellezza, degli abiti certamente, ma anche delle tecniche artigianali come maglia e ricamo, che si possono anche imparare seguendo le istruzioni delle abili “mani” che ogni domenica faranno lezione, dei sapori nostrani, da gustare durante gli appuntamenti con lo chef stellato Riccardo di Giacinto, e delle opere d’arte che ogni 6 mesi si alterneranno sulle pareti dello store, a partire dai disegni di Rene Gruau, con cui la boutique ha debuttato. Attraverso un’importante scala elicoidale che fa tappa in un mezzanino pensato per concedere un momento di relax, un drink e perché no anche qualche minuto di lettura (principalmente, ma non solo) agli accompagnatori, si sale dal piano terra, quello degli acquisti veloci, al primo piano. Qui si scopre l’universo kids, ma anche un atelier che strizza l’occhio a quello antico di Delia Soldaini Biagiotti, madre di Laura e nonna di Lavinia. Fu lei a posare la prima pietra dell’azienda di famiglia, trasformata poi in un successo dalla figlia. Proprio nel riservatissimo atelier, consigliate dalle sarte, le donne potranno riscoprire il fascino del su misura perdendosi in uno spazio senza tempo, o farsi personalizzare un capo con cascate di Swarovski, azienda partner del progetto esperienziale insieme a Campari.

Per festeggiare il debutto del punto vendita, la griffe ha organizzato in serata un cocktail party. Sulle selezioni musicali dell’ex ballerina dell’Opéra di Parigi Emilie Fouilloux, oggi talentuosa dj francese, atterrata nella Capitale per presenziare alla serata, hanno ballato i tanti ospiti della casa di moda, tra cui anche l’attore Ronn Moss, storico amico della famiglia Biagiotti, volato con la moglie da Los Angeles per non mancare all’appuntamento.