Al Christmas party abiti, cappelli, felpe e vip

All I Want for Christmas is You è il nome dello speciale evento svoltosi a Piazza Capranica 94 nello store di Alessandra Giannetti. Lo stile di Alessandra attraversa spazi e momenti del quotidiano, catturando l’atmosfera impalpabile del quotidiano. I suoi capi trasformabili creano volumi inediti e forme scultoree coniugando un design essenziale con l'eleganza del tessuto e della manifattura made in Italy. La designer, portavoce di un'idea di eleganza sintesi di innovazione e tradizione metropolitana, ha ospitato nel suo spazio due nuovi giovani brand: Baci Bella Bimba di Sonia Rondini e NC Pop di Nicoletta Fattibene. Due giovanissime realtà oltre le mode e le tendenze.

NC POP firma capsule tematiche di cappelli assolutamente made in Italy. Emozioni visive ed uditive per essere unici: basta indossare NC POP leggere il QR code per tuffarsi in un viaggio tematico. Ogni creazione è realizzata su richiesta ed è collegata ad una playlist; ogni momento della giornata avrà così la giusta colonna sonora o lo stile più adatto, perché si indossa ciò che si sente. NC POP è il nuovo modo di scoprire epoche, suggestioni, momenti e subcultura attraverso moda, musica ed altre espressioni artistiche.

Baci Bella Bimba può essere definito un progetto di sintesi della pr romana Sonia Rondini, una semplificazione del linguaggio comunicativo attraverso il disegno. In poche linee e colori il messaggio è diretto, non fraintendibile. Le felpe unisex in cotone organico, facile da indossare e moderno passepartout, vedono protagonista una “bimba” dai capelli rasta e dal sorriso ironico che invita tutti a non prendersi troppo sul serio e a vivere la vita con la leggerezza di un bambino.

Tra gli ospiti presenti, quasi 400 persone, Greg del duo Lillo & Greg (che è anche il marito di Nicoletta), Francesca Valtorta, Anastasia Kuzmina, Carolina Rey e tanti amici del trio di designer tutte al femminile.