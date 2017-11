Le Principesse di Renato Balestra sfilano a Dubai

Renato Balestra porta la sua ultima collezione di Alta Moda la "Princess Collection" a Dubai. Il 17 Novembre la collezione A/I 2017- 2018 verrà presentata durante l'Arab Fashion Week nella prestigiosa area del CITY WALK di Dubai.

La “Princess Collection” nasce dal desiderio di far sentire tutte le donne come le principesse di una fiaba. Modelli di luce pura dove l’eleganza è espressa dall’essenzialità e dall’armonia. Il nero è l’anima della collezione, sempre ammorbidito da trasparenze e da inaspettati abbagli di “giallo sole”. La creatività e lo stile inconfondibile di Renato Balestra delineano questa collezione essenziale, in cui la sapiente tradizione sartoriale ben si fonde con un forte spirito evolutivo e innovativo. Fondamentale è la ricerca delle proporzioni e la cura del dettaglio. Jacob Abrian , fondatore e CEO dell'Arab Fashion Council dichiara di essere onorato di avere ancora una volta le creazioni della Maison Renato Balestra durante la quinta edizione dell'Arab Fashion Week. Importante per questa edizione la partnership con il colosso Meraas che vanta l'ideazione proprio della City Walk di Dubai. Una città all'interno della città dove lo shopping, il divertimento, il benessere e l'ospitalità diventano un'unica destinazione.