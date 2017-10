Arriva la Baby bag, borsa perfetta da mattina a sera

Due amiche, un obiettivo comune: creare la "borsa perfetta" che pesa pochissimo e può essere utilizzata tutti i giorni dalla mattina alla sera senza dover fare il cambio serale. Caterina Torlonia, romana, e Rossella Troise, giornalista napoletana, un connubio esplosivo di creatività e buon gusto, hanno così ideato la Baby bag: 650 grammi, 25 centimetri per 24 per 14, e una capienza di 84 centimetri cubici. il suo concept, ideato dal nostro marchio @redsouldesign, è il frutto dello studio delle nuove abitudini ed esigenze di una donna, in termini di versatilità e cambio di scenari a cui è sottoposta durante tutta la giornata. La si indossa "cross body", a tracolla o a due manici, a seconda se la situazione richiede un look più pratico, più bon ton o più rock. La Baby non rinuncia alla bellezza: è realizzata solo in pitone, completamente fatta a mano e da artigiani italiani. In più si diverte a giocare con la femminilità e la fantasia attraverso le cross body di vario tipo, che sono tutte intercambiabili tra loro.

La nuova borsa sarà presentata domani, giovedì 19 ottobre, a Roma nell'ambito della manifestazione "Vendemmia", in via Borgognona, 7 dalle 19 alle 22.