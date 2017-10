Arriva la prima collezione di pelle vegetale derivata dall'uva

Arriva la prima collezione di moda prodotta con l'uva. Si chiama Vegea, l'azienda produttrice della nuova pelle vegetale derivata dalle vinacce. Per la creazione di prototipi moda Vegea ha scelto di affidare alla sensibile direzione creativa dell'eco-designer Tiziano Guardini, la prima sperimentazione in tal senso. Giovane e talentuoso designer che ama la natura e la moda, contesti apparentemente antitetici, ma che grazie alla sua creatività e alla sua sensibilità si fondono.

Vegea nasce nel 2016, a Milano, come azienda produttrice di biomateriali da utilizzare nei settori fashion e design. La start-up da Gennaio 2017 è insediata presso Progetto Manifattura, incubatore clean tech di Trentino Sviluppo e polo dell’economia circolare.

I due fondatori sono Gianpiero Tessitore, architetto e Francesco Merlino, chimico industriale. I due spinti dalla volontà di trovare soluzioni ecosostenibili e circolari per il settore moda, intraprendono un percorso di ricerca e investono per sviluppare una tecnologia innovativa per la produzione di tessuti tecnici a base vegetale (biobased).

In collaborazione con Centri di Ricerca Specializzati nella sintesi di macromolecole viene condotto uno studio su molteplici matrici vegetali dell'agroindustria, con l'obiettivo di creare materiali biobased da fonti vegetali rinnovabili, perfettamente in linea con i paradigmi dell’economia circolare.

Questo studio ha portato ad identificare i derivati della lavorazione vitivinicola, la vinaccia - l'insieme dei semi e bucce dell'uva che si ricavano dura nte la produzione del vino, come la materia prima ideale. Essa contiene composti polifunzionali che costituiscono la base ottimale per la creazione di tessuti tecnici ecosostenibili.

La valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione vinicola è importante per la sostenibilità ambientale. Nel processo produttivo di Vegea, tali derivati di natura organica vengono trasformati in un biomateriale dall’alto valore aggiunto. Il modello di economia circolare adottato rappresenta una risposta alle problematiche connesse al sistema economico lineare, che diventa sempre più insostenibile, inefficiente e costoso, in quanto legato allo sfruttamento di risorse non rinnovabili.

La capsule creata da Tiziano Guardini ci racconta di una musa, creatura del giorno e della notte, legata alla terra ma anche alle stelle. Lei si muove con un passo sicuro perché avanza in armonia con la natura stessa. Una viaggiatrice nel mondo, che racconta di una nuova sensibilità, del risveglio ad un nuovo sentimento nella creazione di ogni cosa, di quell'"essenziale" raccontato con poesia e lucidità dalla volpe di Antoine de Saint-Exupery.

Questa capsule è frutto di un lavoro tra il direttore creativo Tiziano Guardini e una squadra di artigiani e artisti con una grande sensibilità, riuscendo così a trasformare prodotti moda in veri e propri artworks. Un grande esempio di Made in Italy. Come Vegea. Capace di unire due grandi eccellenze italiane: Moda e Vino conosciute in tutto il mondo come icone di stile, per l'alta qualità dei prodotti e la grande tradizione artistica e manifatturiera.

"Vegea: nasce come alternativa ai materiali di origine fossile non rinnovabile e ai materiali di origine animale - aggiungono i due fondatori - Crediamo fermamente che sia venuto il momento di studiare, creare e proporre valide alternative che siano animal-friendly ed ecosostenibili".