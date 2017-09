Il co-fondatore della casa di moda Yves Saint Laurent, Pierre Berge, è morto all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Lo ha riferito la sua fondazione. Berge era il compagno dello stilista Yves Saint Laurent, con il quale aveva fondato il marchio nel 1961. L'uomo d'affari transalpino è morto nella sua casa di Saint-Remy-de-Provence, nel sud della Francia. Berge, che ha gestito la casa di moda Yves Saint Laurent fino al 2002, è stato un appassionato collezionista d'arte e amante dell'opera.

Il presidente socialista, François Mitterand, lo incaricò di dirigere la nuova Bastille Opera di Parigi nel 1988. "Pierre Berge era un vero principe delle arti e della cultura", ha dichiarato l'ex ministro della cultura Jack Lang. Nel 1994, Berge, a lungo attivista per i diritti dei gay, creò Sidaction, un'organizzazione per la raccolta di fondi per la ricerca contro l'Aids.