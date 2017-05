Laura Biagiotti in ospedale, è grave"Avviato l'iter di morte cerebrale"

Si è sentita male ieri sera ed è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Per la stilista Laura Biagiotti, colpita da un infarto mentre era nella propria casa, i medici hanno avviato le procedure per l'accertamento strumentale della condizione di morte cerebrale. "Ieri sera alle ore 21.30 - si legge nel bollettino della direzione sanitaria - la sig.ra Laura Biagiotti è stata ricoverata presso il nostro ospedale a seguito di un arresto cardiaco verificatosi al domicilio. Le manovre rianimatorie, avviate a quanto riferito già prima che la paziente giungesse in ospedale e poi ripetutamente effettuate presso il nostro pronto soccorso, hanno consentito la ripresa dell'attività cardiaca, ma il quadro clinico e gli accertamenti effettuati attestano un grave danno cerebrale di tipo anossico. La stilista è ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime e stanno per essere avviate le procedure per l'accertamento strumentale della condizione di morte cerebrale" fanno sapere i sanitari.