Le donne di Trump: Melania scintillante, Ivanka in rosso

Look in "total black" scintillante per la first lady Melania Trump in Congresso, in occasione del primo discorso del presidente Donald Trump a Capitol Hill. Ha optato per un tailleur nero firmato da Michael Kors, stretto in vita da una cintura alta. Fa parte della nuova collezione dello stilista americano e costa, secondo la Cnn, 9.600 dollari. Il colore scelto dalla first lady è apparso in netto contrasto con il bianco indossato da molte parlamentari americane a sostegno dei diritti delle donne, come sottolineato dalla capofila, la leader di minoranza alla Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi. Melania era seduta davanti alla figlia del presidente, Ivanka, che ha sfoggiato un abito rosso.