Riccardo Tisci lascia Givenchy. Ora Versace è più vicina

Dopo 12 anni alla guida creativa di Givenchy, lo stilista italiano Riccardo Tisci lascia la maison in portafoglio al colosso del lusso francese Lvmh, dopo l'ultima sfilata a Parigi dello scorso 20 gennaio. Lo fa sapere la casa di moda, precisando che il contratto tra Lvmh e Tisci sarebbe stato consensualmente concluso il 31 gennaio scorso. Lo stesso Tisci, su Instagram, saluta «l'incredibile team, il magico atelier, e tutti coloro che hanno reso possibili le 93 collezioni» che portano la sua firma. «Il vostro amore e sostegno - scrive - di giorno e di notte, resteranno per sempre nel mio cuore». Intanto si accreditano i rumors che lo vorrebbero di rientro in Italia, alla maison Versace.