Addio allo stilista Angelo Marani, "l'ingegnere della maglieria"

Si è spento nella casa di famiglia di via Campagnola, nella sua Correggio, lo stilista Angelo Marani. Malato da tempo, il creativo aveva compiuto 70 anni lo scorso novembre. Nato nel 1956, il designer con il piglio da imprenditore aveva fondato giovanissimo nel comune emiliano la sua azienda, la Marex - acronimo di Marani Export – importantissima realtà a livello mondiale nella produzione di maglieria. Tra le sue intuizioni più efficaci, la maglia stampata utilizzando le tecniche studiate per la realizzazione dei foulard di seta e quella leggerissima, realizzata con i telai Bentley, gli stessi impiegati nella produzione delle calze da donna, hanno fatto la fortuna dell’azienda che oggi conta circa 90 dipendenti. Alla sua inarrestabile creatività si devono anche i jeans elasticizzati e stampati.

Creativo con la passione per l’arte, era conosciuto nel fashion world come "l’ingegnere della maglieria", per la sua propensione per la sperimentazione applicata alla lavorazione dei suoi famosi capi, e l’intuito nell’innovazione degli strumenti con cui li produceva.

Lo stilista lascia la moglie, Anita Lini, titolare delle omonime Cantine di Correggio, e le due figlie, Giulia e Martina, che lavoravano con lui in azienda.