Kaia Gerber come mamma Cindy Crawford. Apre la sfilata di Chanel

«Mai avrei sognato questo nella mia vita. Karl, non ci sono parole per descrivere quanto sia speciale per me. Sei una leggenda». E' solo una ragazzina Kaia e il suo cognome, Gerber, non dice nulla. Eppure è la figlia di un mito delle passerelle, Cindy Crawford. Appena sedici anni e già nell'Olimpo della moda con la mamma sempre al fianco. Poche ore fa Kaia ha aperto la sfilata di Chanel, firmata da Karl Lagerfeld. Emozionata e al settimo cielo perché è toccato proprio a lei rompere il ghiaccio. Così in un post su Fb, Kaia ha ringraziato Lagerfeld. Per aver reso realtà un sogno.

OPENING CHANEL!never in my life could I have even dreamt this. Karl, there are no words to describe how special this was to me. YOU'RE A LEGEND. Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 3 Ott 2017 alle ore 03:24 PDT

Per la verità i sogni, per Kaia, sono sempre stati molto più vicini rispetto a quelli di tutte le modelle della sua età. Perché lei, l'aria delle passerelle, l'ha respirata sin da piccolissima con la mamma tra set fotografici e sfilate. Impressionante la somiglianza con la celebre (e ingombrante) Cindy anche se il fisico è un altro. Crawford con le curve sulle passerelle degli anni Ottanta, Gerber altissima e magrissima, come vuole oggi la moda. L'aura materna ha aperto porte e strade. Ma Kaia, ora, deve fare da sola